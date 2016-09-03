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    Армянские вооруженные подразделения 19 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу в Газахском, Товузском, Гедабекском и других районах

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения по различным направлениям фронта 19 раз нарушили режим прекращения огня.

    Как  сообщает Report  со ссылкой на министерство обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района,  с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Сарыджалы Агдамского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

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