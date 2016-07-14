Армянские вооруженные подразделения 19 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Воскеван, Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агбулаг и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах Гёйгёльского, Горанбойского и Физулинского районов.