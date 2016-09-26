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    Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Были обстреляны позиции ВС Азербайджана

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского и Гедабекского районов.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского и Джабраильского районов.

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