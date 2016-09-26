Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского и Гедабекского районов.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского и Джабраильского районов.