Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 17 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Ферехли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селах Фарахли Газахского района, Коханаби, Мунджуглу и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Мярзили Агдамского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.