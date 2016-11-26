Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 17 раз.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Ферехли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селах Фарахли Газахского района, Коханаби, Мунджуглу и Агбулаг Товузского района.
Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Мярзили Агдамского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.
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