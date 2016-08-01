Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Бердаван, Барекамаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Горадиз, Баш Гарвенд Физулинского района.