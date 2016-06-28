Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, Воскеван Ноемберяньского района, обстреляли позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селах на безымянных высотах и селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Физулинского района.