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    Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на некоторых безымянных высотах

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Агбулаг и Агдам Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи села Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского  районов.

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