Армянские вооруженные подразделения 16 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Агбулаг и Агдам Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи села Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского районов.