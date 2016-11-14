Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 15 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймаглы Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Чилябюрт Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.