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    Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций в селе Мунджуглу Товузского района

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 15 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гаймаглы Газахского района и в селе Мунджуглу Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированного села Чилябюрт Тертерского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.

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