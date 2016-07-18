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    Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с некоторых позиций

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

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