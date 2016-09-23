Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Горанбойского района.

Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мярзили Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского районов.