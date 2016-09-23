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    Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского районов

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Горанбойского района.

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Мярзили Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах Горанбойского и Физулинского районов.

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