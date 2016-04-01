Армянские вооруженные подразделения 142 раза нарушили режим прекращения огня, используя минометы

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 142 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60-мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чайлы, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 145 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.