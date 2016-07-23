Армянские вооруженные подразделения 14 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Азатамут Иджеванского района, Бердаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Джавахирли Агдамского района, Гёйарх Тертерского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского и Джабраильского районов.