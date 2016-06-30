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    Армянские вооруженные подразделения 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на некоторых безымянных высотах

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.

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