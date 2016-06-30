Армянские вооруженные подразделения 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.