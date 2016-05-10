Армянские вооруженные подразделения 134 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82 мм минометы

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 134 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82 мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Мярзили, Гарагашлы, Шураабад, Нямирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 135 огневых ударов по позициям и окопам врага.