Армянские вооруженные подразделения 132 раза нарушили режим прекращения огня, используя минометы и крупнокалиберные пулеметы

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 132 раза нарушили режим прекращения огня, используя 60 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы и безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг и Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 132 огневых удара по позициям и окопам армян.