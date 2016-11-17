Армянские вооруженные подразделения 13 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 13 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селах Кямярли, Бала Джафарли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.