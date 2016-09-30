Армянские вооруженные подразделения 13 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ходжавендского и Физулинского районов.