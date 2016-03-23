Армянские вооруженные подразделения 126 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 126 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван Ноемберяньского района, - позиции, расположенные в селах Кямярли, Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агдам, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Нямирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 130 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.