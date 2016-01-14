Армянские вооруженные подразделения 121 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 121 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Кёхнегышла Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 122 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.