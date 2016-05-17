Армянские вооруженные подразделения 120 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 120 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, селах Барекамаван и Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гызылгаджилы, Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 125 огневых ударов по позициям и окопам врага.