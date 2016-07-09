Армянские вооруженные подразделения 12 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймагды и Бала Джафарли Газахского района, были обстреляны с армянских позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района и селе Вазашен Иджеванского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с безымянных высот и позиций, расположенных близ сел Горадиз и Гараханбейли Физулинского района.