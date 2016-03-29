Армянские вооруженные подразделения 116 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 116 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, в селах Алибейли, Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.