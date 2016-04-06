Армянские вооруженные подразделения 115 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерию

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 115 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и артиллерийское оружие.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, в селе Гызылгаджилы Газахского района, в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Ярымджа, Чилябурт Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Мярзили, Юсифджанлы, Гарагашлы, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 120 огневых ударов по позициям и окопам армян.