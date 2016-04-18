Армянские вооруженные подразделения 115 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы и крупнокалиберные пулеметы

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 115 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 мм минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгедзор Бердского района, - позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 116 огневых ударов по позициям и окопам армян.