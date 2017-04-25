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    Армянские вооруженные подразделения 115 раз нарушили режим прекращения огня

    Подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 115 раз. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Ферехли и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и Коханеби Товузского района и Гаравелилер Гедабекского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз, Ашагы Вейселли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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