Армянские вооруженные подразделения 112 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82 мм минометы

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 112 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82 мм минометы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации. армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и на безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селе Гызылгаджилы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари, Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Ехегнадзорского района Армении, были обстреляны азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Шахбузского района Нахчыванской автономной республики.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Шураабад, Нямирли, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 115 огневых ударов по позициям и окопам врага.