Армянские вооруженные подразделения 110 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 110 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер и безымянных высотах Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, в селе Гызылгаджилы и безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех и Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агбулаг, Алибейли и на безымянных высотах Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Баш Гарвенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Новрузлу, Нямирли, Юсифджанлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 118 огневых ударов по позициям и окопам армян.