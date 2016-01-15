Армянские вооруженные подразделения 110 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 110 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 112 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.