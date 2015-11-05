Армянские вооруженные подразделения 100 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 100 раз нарушили режим прекращения огня, используя 82-мм минометы. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селе Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 110 ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.