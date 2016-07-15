Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Бала Джафарли, Фарахли, Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгедзор Бердского района, - позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Баш Гарвенд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Физулинского района.