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    Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

    Были подвергнуты обстрелу позиции ВС Азербайджана в Газахском, Товузском, Агдамском и Физулинском районах

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района, в селе Шаваршаван Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Бала Джафарли, Фарахли, Гушчу Айрым, Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгедзор Бердского района, - позиции, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Баш Гарвенд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Физулинского района.

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