Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селах Гызылгаджилы и Кямярли Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского и Физулинского районов.