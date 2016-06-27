 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на некоторых безымянных высотах

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли позиции, расположенные в селе Кёхнегышлаг Агстафинского района, селах Гызылгаджилы и Кямярли Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского и Физулинского районов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi