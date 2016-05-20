 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана также подвергнуты обстрелу с безымянных высот на территории Горанбойского района

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ / За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 10 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг Товузского района.

    Позиции ВС Азербайджана также подвергнуты обстрелу с безымянных высот на территории Горанбойского района.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi