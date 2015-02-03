​Армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы, на различных направлениях фронта за прошедшие сутки 68 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Гаймаглы и Фарахли Газахского районов, а также на безымянных высотах с территории сел Паравакар, Беркабер и Вазашен Иджеванского и Барекамаван Ноемберянского районов, села Агдам и Алибейли Товузского района с территории сел Айгепар, Мосесгех и безымянных высот Бердского района.

Армяне обстреляли позиции наших войск, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабекского района, с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Чилябюрт, Гёкарх, Чайлы Тертерского района, Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Сарыджалы, Юсифджанлы, Новрузлу, Шыхлар, Кенгерли Агдамского района, населенные пункты Горган, Гараханбейли, Ашаги Вейселли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.