Армянские вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гёйарх Тертерского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, а также с безымянных высот на территории Физулинского и Джабраильского районов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Отметим, что за предыдущие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 45 раз нарушили режим прекращения огня.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Ширванлы, Шихлар, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.