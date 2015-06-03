​Армянские вооруженные формирования 72 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 72 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли со своих позиций в селе Доверх Ноемберянского района позиции наших войск в селе Кемерли Газахского района, с позиций в селе Чинари Бердского района позиции в селе Коханеби Товузского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Кенгерли, Джавахирли, Сарыджалы, Марзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.