​Армянские вооруженные формирования 71 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 71 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе Армении.

Армянские вооруженные формирования также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Сарыджалы, Джавахирли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.