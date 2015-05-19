​Армянские вооруженные формирования 69 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, на различных направлениях фронта 69 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли со своих позиций в селах Барекамаван Ноемберянского района, Вазашен, Паравакар, Беркабер Иджеванского района, позиции вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы и Гызыл Гаджили Газахского района и безымянных высотах на территории этого района, с территории сел Айгепар и Мосесгех Бердского района позиции нашей армии в селах Алибейли и Агдам Товузского района.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапкарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Кенгерли, Баш Гервенд, Гиямеддинли, Сарыджалы, Новрузлу, Джавахирли Агдамского района,Алханлы, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.