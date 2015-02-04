​Армянские вооруженные формирования 68 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы, на различных направлениях фронта за прошедшие сутки 68 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Гаймаглы Газахского районов и безымянных высотах с территории сел Паравакар, Вазашен Иджеванского и села Барекамаван Ноемберянского районов, Агдам и Алибейли, Коханеби, Агбулаг Товузского района с территории сел Чинари, Айгепар, Мосесгех и безымянных высот Бердского района.

Армяне обстреляли позиции наших войск, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабекского района, с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Ярымджа, Чилябюрт, Гёкарх Тертерского района, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Шураабад, Баш Гервенд, Гарагашлы, Юсифджанлы, Кенгерли Агдамского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района. Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.