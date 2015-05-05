​Армянские вооруженные формирования 67 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, на различных направлениях фронта 67 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селах Алибейли, Агдам Товузского района с территории сел Айгепар и Мосесгех Бердского района, Кемерли Газахского района с территории села Доверх Ноемберянского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.