​Армянские вооруженные формирования 64 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 64 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кемерли Газахского района с позиций в селе Доверх Ноемберянского района, а позиции в селе Агбулаг Товузского района с позиций в селе Чинари Бердского района.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Юсифджанлы, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.