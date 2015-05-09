​Армянские вооруженные формирования 62 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 62 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования с позиций, расположенных в иджеванском селе Вазашен обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района армянскими вооруженными подразделениями были также обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана также с позиций, расположенных недалеко от сёл Тапгарагойюнлу Геранбойского района, Ярымджа, Чилябюрт, Гейарх, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Кенгерли, Гарагашлы, Баш Гервенд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехтили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Годжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших Вооруженных сил огневые точки врага подавлены.