​Армянские вооруженные формирования 57 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования по различным направлениям фронта 57 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджили Газахского района с территории села Беркабер Иджеванского, Алибейли Товузского района с территории села Айгепар Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу и Талыш Горанбойского района, Гёкарх, Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, Баш Гервенд, Кенгерли, Юсифджанлы, Шыхлар, Гарагашлы, Новрузлу, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.