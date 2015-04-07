​Армянские вооруженные формирования 57 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 57 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района с территории села Паравакар Иджеванского района, в селе Алибейли Товузского района с позиций в селе Айгепар Бердского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Джавахирли, Кенгерли, Ширванлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Гараханбейли, Ашаги Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.