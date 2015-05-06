​Армянские вооруженные формирования 55 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, на различных направлениях фронта 55 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В сообщении говорится что, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе с территории села Вазашен Иджеванского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби Товузского района с территории сел Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района,

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапкарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Чилябюрт, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Кенгерли, Гарагащлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.