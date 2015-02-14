​Армянские вооруженные формирования 55 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 55 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Гёкарх, Чилябюрт и Гызыл оба Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Сарыджалы, Кенгерли, Новрузлу, Марзили, Шураабад Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.