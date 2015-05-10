​Армянские вооруженные формирования 52 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 52 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапкарагоюнлу, Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Юсифджанлы, Кенгерли, Гарагашлы, Баш Гервенд, Марзили, Гиямеддинли, Джавахирли, Сарыджалы, Новрузлу Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.