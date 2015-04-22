Армянские вооруженные формирования 47 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, 47 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы, Кенгерли, Джавахирли, Шихлар, Баш Гервенд, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.