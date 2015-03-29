​Армянские вооруженные формирования 47 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 47 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района с позиций в селе Паравакар Иджеванского района, село Алибейли Товузского района - с позиций в селе Айгепар Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана недалеко от сел Талыш, Тапгарагоюнлу Геранбойского района, Ярымджа, Чилябюрт, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Шихлар, Ширванлы, Новрузлу, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших Вооруженных сил огневые точки врага подавлены.