​Армянские вооруженные формирования 44 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 44 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гызылгаджили Газахского района и Кохнегышлаг Агстафинского района с позиций в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Давахирли, Сарыджалы, Шихлар, Шураабад, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили, Гарагашлы, Намирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.