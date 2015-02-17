​Армянские вооруженные формирования 43 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 43 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селе Гушчу Айрум Газахского района с территории села Воскеван и безымянных высот Ноемберянского района, сёла Агдам и Мунджуглу Товузского района с территории села Мосесгех и безымянных высот Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гёйарх и Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Кенгерли, Шихлар, Джавахирли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.